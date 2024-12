Laatste deel spoorbrug bij Bad Nieuweschans geplaatst

Binnenland

Het laatste brugdeel van de Friesenbrücke in het Duitse Weener, net over de grens bij Bad Nieuweschans in Groningen, is in de nacht van woensdag op donderdag geplaatst, meldt Deutsche Bahn. De brug werd in 2015 geramd door een vrachtschip en raakte toen zwaar beschadigd. Over de brug reden tot dan toe treinen tussen Bad Nieuweschans en de Duitse plaats Leer, sindsdien rijden er bussen.