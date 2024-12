Bruins: genoeg gedaan voor onderhandelingen onderwijsbegroting

Binnenland

Onderwijsminister Eppo Bruins gaat niet mee in de kritiek dat hij te weinig betrokken was bij de onderhandelingen tussen de coalitie en een aantal oppositiepartijen over de onderwijsbegroting. Bij oppositiepartijen en coalitiepartijen als de PVV klonk de afgelopen weken het verwijt dat de bewindsman vroeger had moeten beginnen om steun te vinden voor zijn begroting. Deze vertimmeren is „een parlementair proces waar partijen over gaan”, ging de minister voor aanvang van het debat in de verdediging.