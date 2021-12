Het Rode Kruis is begonnen met het werven van bedrijfshulpverleners (bhv’ers) om te helpen in de vaccinatiestraten van de GGD. Daar zou deze groep na een bijscholing aan het werk kunnen als EHBO’er, om toezicht te houden op mensen die net hun inenting hebben gehad. Een woordvoerster van de hulporganisatie zegt zoveel mogelijk mensen nodig te hebben om bij te springen in de boostercampagne.