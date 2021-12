Lucia Hiriart, de weduwe van de vroegere Chileense dictator Augusto Pinochet, is donderdag op 98- of 99-jarige leeftijd overleden. Hiriart stond tijdens het bewind van Pinochet, tussen 1973 en 1990, bekend om haar dominante persoonlijkheid en grote politieke invloed. Tijdens de dictatuur van haar man verdwenen minstens 3200 mensen en werden ongeveer 38.000 mensen gemarteld. Pinochet zelf overleed in 2006.