Raad Zeewolde stemt voor, omstreden datacentrum stap dichterbij

Een meerderheid van de gemeenteraad in Zeewolde is voor de komst van een nieuw zeer groot datacentrum, het grootste van Nederland. Dat park voor Facebook-moederbedrijf Meta is omstreden vanwege onder meer twijfels over de duurzaamheid en maatschappelijke opbrengst ervan. Elf van de negentien raadsleden stemden voor de wijziging van het bestemmingsplan voor de beoogde locatie, wat een volgende stap is naar de bouw van het datacenter.