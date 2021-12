De Russische regering denkt dat de uitspraak in een moordzaak in Berlijn de relatie tussen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Russische president Vladimir Poetin niet beïnvloedt. Woensdag achtte een Duitse rechtbank het bewezen dat de Russische autoriteiten opdracht hebben gegeven voor de moord op een Tsjetsjeense oud-commandant in 2019. Twee Russische diplomaten worden vanwege de uitspraak Duitsland uitgezet.