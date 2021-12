De traditionele, drukke decembertop van de EU-leiders in Brussel duurt uitzonderlijk maar één dag. De laatste EU-top van 2021 is ook de eerste in zestien jaar zonder de vertrouwde aanwezigheid van de Duitse nu ex-bondskanselier Angela Merkel. Om 10.00 uur begint het ‘koffiekennismakingsmoment’, aldus een hoge diplomaat, voor de meeste EU-leiders met haar opvolger Olaf Scholz.