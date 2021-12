Supermarktenkoepel steunt aandacht van coalitie voor gezond eten

Supermarktenkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) staat achter de aandacht die de coalitie in haar plannen heeft voor gezond voedsel. Zo willen de partijen een suikertaks instellen om mensen te bewegen minder suiker te eten en ook moet de zoutinname omlaag. Verder zijn er plannen voor het verhogen van de transparantie over hoe alle verkochte artikelen duurzaam en diervriendelijk worden en moeten boeren een eerlijke prijs krijgen. Volgens het CBL zet de branche zich daar al jaren voor in.