Politie bevestigt identiteit slachtoffer schietincident Rijswijk

Het incident gebeurde rond 17.45 uur bij een hotel aan de Van Vredenburchweg. Önal overleed ter plekke. Na de schietpartij sloeg de schutter op de vlucht.

Önal regelde volgens Follow the Money de financiële zaken van de Turks-Cypriotische zakenman Halil Falyali. Die werd in 2022 geliquideerd.

Het politieonderzoek naar de toedracht van het schietincident van donderdag en naar de verdachte is nog in volle gang. „Hier kunnen we nu helaas geen verdere informatie over delen”, aldus een woordvoerder.