Duizenden stukken grond van waterschap mogelijk ‘ingepikt’

Het waterschap onderzoekt hoe groot het verboden grondgebruik precies is. Uit schattingen komt een oppervlakte van ongeveer 100 hectare naar voren, zegt een woordvoerster. Rivierenland benadrukt dat het om een inventarisatie gaat en dat er nog veldwerk nodig is om de exacte omvang vast te stellen. Ook moet eind dit jaar nog besloten worden hoe de situatie aangepakt moet worden.

In de meeste gevallen lijkt het om tuinen te gaan waar grond van het waterschap is toegeëigend. „Maar er is ook weleens een bedrijventerrein dat een stukje inpikt voor opslag”, zegt de woordvoerster.