Ondernemers: nieuwe rellen slecht voor imago Scheveningen

Honderden jongeren gingen donderdagavond met elkaar op de vuist rond het Kurhaus. Later keerden ze zich ook tegen de politie. Het is niet de eerste keer dat het uit de hand loopt, zeggen ondernemers.

„De afgelopen jaren zien we dit vaker. Het imago was al geschaad”, zegt de bedrijfsleider van strandpaviljoen Summertime. Volgens hem komt dat niet alleen door geweldsincidenten, maar ook door bijvoorbeeld parkeerproblemen en slechte bereikbaarheid. „Het is een opeenstapeling van negativiteit. Een spiraal waar Scheveningen niet uit lijkt te kunnen komen.”

Deze rellen zijn opnieuw schadelijk voor het toerisme, denkt hij. „Ik heb hier gisteren Duitse toeristen gehad. Die hadden niet een beste eerste indruk. Ik kan me voorstellen dat die niet meer terugkomen.”

Ook de barmanager van El Niño Beach Club herinnert zich eerdere grotere geweldsincidenten, onder meer in 2019 en 2022. „De eerste echt zonnige dagen gaat het vaker fout, vooral in de avond. Het geeft een onveilig gevoel en het is heel beangstigend voor het personeel”, zegt hij. „We houden er rekening mee wie we in de avonden laten werken.”

De eigenaar van ’t Pannekoekenhuisje kan zich voorstellen dat toeristen die al twijfelden misschien voorlopig niet naar Scheveningen komen. Toch blijft hij optimistisch. „Uiteindelijk ebt het weer weg. Het is beeldvorming, maar Scheveningen is hartstikke leuk.”