De 25 veiligheidsregio’s in het land moeten een formele rol krijgen in de nationale crisisstructuur. De veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor het handhaven van crisismaatregelen. Als zij een vaste plek hebben in nationaal crisisoverleg, kunnen maatregelen vooraf met de veiligheidsregio’s worden afgestemd, zodat ze goed handhaafbaar zijn.