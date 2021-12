‘Verraderlijk’ gladde wegen door winterse buien

Winterse buien met (natte) sneeuw zorgen maandagavond voor gladden wegen in het midden en oosten van het land. De strooiwagens zullen de weg op gaan om zout op de wegen te strooien, maar volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat moeten automobilisten alsnog goed opletten. „Doordat het in verband met de coronamaatregelen nog rustiger is ’s avonds en ’s nachts, wordt het zout minder goed ingereden in de weg en in de banden. Daardoor blijft het verraderlijk.”