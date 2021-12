Verschillende kerken hebben inmiddels advies uitgebracht naar aanleiding van de laatste coronamaatregelen. Rode draad is het beperken van activiteiten in de avond. Daarbij is echter wel bijzondere aandacht nodig voor de impact van maatregelen op jongeren, schrijven kerken en jongerenorganisaties. Mogelijk bieden nieuwe afspraken rond sociaal werk ruimte aan kerkelijk jongerenwerk in de avond.