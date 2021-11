De Omicron-variant van het coronavirus is na België en Engeland ook in Duitsland vastgesteld. Uit tests is gebleken dat twee mensen de in Zuid-Afrika ontdekte variant onder de leden hebben, meldt het ministerie van Volksgezondheid in de zuidelijke deelstaat Beieren. De twee waren op 24 november met een vlucht uit Zuid-Afrika aangekomen, aldus minister Klaus Holetschek.