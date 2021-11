Het uit de Verenigde Staten overgewaaide koopjesfestijn Black Friday is vooral online „ongekend populair” gebleken. Betalingsbedrijf Klarna zag in Nederland een toename van de aankopen met bijna een kwart ten opzichte van vorig jaar. De piek was rond 21.00 uur toen de verkopen bijna vijf keer hoger waren dan op een gemiddelde vrijdagavond.