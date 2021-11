De aartsbisschop van Parijs, Michel Aupetit, heeft zijn ontslag aangeboden na mediaberichten dat hij in 2012 een intieme relatie met een vrouw zou hebben gehad. In een brief aan paus Franciscus erkent de 70-jarige geestelijke zich dat jaar schuldig te hebben gemaakt aan „dubbelzinnig gedrag”, meldt het bisdom in de Franse hoofdstad.