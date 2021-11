De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst FIOD heeft woensdag in Heerlen een illegale sigarettenfabriek opgerold. Daarbij werden 23 Oost-Europeanen gearresteerd. Zij zijn opgesloten in politiecellen in Roermond, Maastricht en Heerlen, maakte de FIOD donderdag bekend.