De Amerikaanse autoriteiten hebben de Ethiopische premier Abiy Ahmed dringend verzocht de gevechten in zijn land te staken. Ahmed is volgens Ethiopische media inmiddels persoonlijk aan het front aan het strijden tegen rebellen. De VS steunen dat niet. „Diplomatie is de eerste, laatste en enigste optie”, schrijft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.