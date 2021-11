Criminelen die in Engeland of Wales hulpverleners doden tijdens hun werk, krijgen in de toekomst waarschijnlijk automatisch een levenslange gevangenisstraf opgelegd. De weduwe van de omgekomen agent Andrew Harper voert daar actie voor en heeft de steun gekregen van de regering. Die zegt zo snel mogelijk een Harper’s Law (Wet van Harper) te willen invoeren, berichten Britse media.