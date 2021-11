Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft afgelopen week de 100.000e schademelding afgehandeld over scheuren en andere gebreken aan gebouwen. Het instituut heeft sinds de oprichting in maart 2018 voor in totaal 1,19 miljard euro aan schadevergoedingen uitgekeerd, meldt het IMG dinsdag. De schade is ontstaan als gevolg van aardbevingen, die weer hun oorzaak hebben in de gaswinning in de noordelijke regio.