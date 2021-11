De Nederlandse tak van farmaceut Pfizer heeft een tik op de vingers gekregen van de organisatie die toezicht houdt op reclame voor geneesmiddelen. Het bedrijf gaf op 5 november uitleg over zijn nieuwste coronabehandeling in items van het RTL Nieuws en het NOS Journaal. Dat was reclame voor een geneesmiddel dat nog niet geregistreerd is, en dat is niet toegestaan, oordeelt de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) nu.