Frankrijk pompt 1,9 miljard euro in toeristenbranche

Frankrijk gaat 1,9 miljard euro pompen in de toeristenindustrie. Dat heeft premier Jean Castex zaterdag bekend gemaakt in Amboise, een stad aan de Loire. De belangrijke sector is zwaar getroffen door de coronacrisis en ontving de afgelopen anderhalf jaar al vele miljarden om te overleven. Het extra geld is volgens de Franse media onder meer bestemd voor investeringen in infrastructuur, transport, innovatie, digitalisering en bewaking van het nationaal erfgoed. Daarvoor is een vijfjarenplan gemaakt.