Duizenden mensen demonstreren in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen tegen de jongste coronamaatregelen, zoals de strikte lockdown vanaf maandag en de vaccinatieplicht volgend jaar februari. De rechtse oppositiepartij FPÖ had tot de betoging opgeroepen. FPÖ-leider Kickl ontbrak echter omdat hij is besmet met corona, melden Oostenrijkse media. Hij hield een toespraak via video. Hij waarschuwde voor een dictatuur.