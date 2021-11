Indringend staren Louis en Jozef Goudsmid vanaf een herdenkingswand de gang op de tweede verdieping van de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen binnen. De twee Joodse jongens zijn slechts 8 en 6 jaar geworden. In 1942 werden ze vergast in Auschwitz. „Ik identificeer me sterk met de jongens.”