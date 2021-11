De Britse brexitminister David Frost dreigt opnieuw de brexitafspraken over Noord-Ierland in te trekken als niet een „duurzame oplossing” voor het handelsconflict met de EU over het Britse landsdeel wordt gevonden. In een verklaring na afloop van topoverleg in Brussel stelt hij dat „er potentieel momentum” voor de oplossing van sommige problemen lijkt, maar er blijft een „aanzienlijke kloof” tussen beide kanten.