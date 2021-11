In Suriname is nog steeds sprake van een dalende trend in het aantal Covid-19-gevallen, zei donderdag Javier Asin, voorzitter van het Nationaal Coördinatie Team Covid-19. Toch bereiden de autoriteiten zich alweer voor op een vijfde golf van besmettingen, die er volgens de deskundigen in de komende maanden zeker zal komen.