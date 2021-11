Een Brit met paranoïde schizofrenie is door een Britse rechtbank tot levenslang veroordeeld voor het vermoorden van een jonge man en het verwonden van zeven anderen. Zephaniah McLeod had begin september vorig jaar in Birmingham willekeurig mensen neergestoken. Aanvankelijk bestond de vrees dat het een islamitische aanslag kon zijn, net zoals meerdere steekpartijen de afgelopen jaren in Groot-Brittannië.