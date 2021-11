Bijbellezen, bidden en zingen in het gezin; de puriteinen deden het dagelijks. Volgens Perkins vormde een gezin dat de Heere diende een zegen voor de samenleving. In deze uitzending spreken we met ds. A. Th. Vergunst. Hij is predikant van de Gereformeerde Gemeenten en dient momenteel in Carterton, Nieuw-Zeeland. Volgens hem „Eén van de mooiste landen in de wereld, maar een geestelijke woestijn."