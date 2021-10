Het verhaal van voormalige toptriatleten in Trouw over misstanden in de triatlon (de combinatie van zwemmen, fietsen en rennen) is een „afschuwelijk bericht”, vindt demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis. Het bewijst volgens hem de noodzaak om de volledige sport door te lichten op mishandeling, grensoverschrijdend gedrag en andere wantoestanden.