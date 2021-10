De 78-jarige Amerikaanse miljonair Robert Durst is donderdag in Californië veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, nadat hij vorige maand door een jury schuldig werd bevonden aan de moord op een vriendin van hem in 2000. Een HBO-documentaire uit 2015 wierp nieuw licht op de zaak. Volgens de aanklagers heeft Durst, afkomstig uit een steenrijke vastgoeddynastie, nog twee andere moorden op zijn geweten.