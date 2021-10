Vorig jaar vierden ze nog Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar, in de overweldigende aanwezigheid van 10.000 Joden in New York. Dit jaar openden Chabadrabbijn Shneur (27) en rebbetzin Mussi (23) Shusterman-Stiefel het nieuwe Joodse jaar in Lelystad in een zaaltje met zo’n tien aanwezigen.