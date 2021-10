Nieuwe zeldzame bijwerkingen in bijsluiter AstraZeneca en Janssen

De Europese medicijnautoriteiten hebben enkele nieuwe zeldzame bijwerkingen vastgesteld van de coronavaccins van Janssen en AstraZeneca. Opnieuw gaat het om specifieke aandoeningen in het bloed. Bij Janssen kunnen in uitzonderlijke gevallen bloedpropjes in de aderen ontstaan (veneuze trombo-embolie). Ook lopen mensen die met het in Nederland ontwikkelde vaccin worden geprikt een zeer klein risico op immunotrombocytopenie (ITP). Dat is een ziekte waarbij het eigen afweersysteem de bloedplaatjes aanvalt.