Een voorstel om de kinderbijslag niet mee te laten groeien met de inflatie, kan op steun van de coalitie rekenen. Geen van de vier oude coalitiepartijen (die nu ook weer onderhandelen over een nieuw kabinet) is enthousiast over het voorstel, dat op woede en verontwaardiging van de oppositie kont rekenen. De kans dat het voorstel door de Eerste Kamer komt, waar de coalitie geen meerderheid heeft, is zeer klein.