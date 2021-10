Ten oosten van Kreta is onder de zeebodem een aardbeving geweest met een kracht van 6,3. Het epicentrum was ongeveer 100 kilometer van de hoofdstad van het Griekse eiland, Iraklion, verwijderd. De autoriteiten hebben uit voorzorg tegen een vloedgolf gewaarschuwd. Er zijn geen slachtoffers op Kreta gemeld. Volgens de eerste berichten is in het oosten van het eiland een kerkje ingestort.