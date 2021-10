De positie van de Tsjechische premier Andrej Babis wankelt na de parlementsverkiezingen in het Midden-Europese land. Zijn populistische centrumpartij ANO (’Ja’) bleef weliswaar nipt de grootste partij met 28 procent van de stemmen. Maar of het genoeg is om verder te regeren, is de vraag. Bijna geen andere partij wil met Babis samenwerken.