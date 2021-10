Hoewel de vaccinatiegraad langzaam omhoog gaat, is de Covid-situatie in de Surinaamse ziekenhuizen nog steeds zeer ernstig. Alle beschikbare bedden op zowel de intensive care (ic) als de verpleegafdelingen liggen vol en het medisch en verplegend personeel is volgens voormalig RIVM-directeur en speciaal gezant in Suriname Marc Sprenger „aan het eind van hun latijn”.