De Keukenhof opent in maart 2022 weer de deuren, voor maximaal 45.000 bezoekers per dag, zo laat een woordvoerster van het park donderdag weten. Kaarten worden verkocht met een tijdslot, zodat het aantal bezoekers over de dag verspreid kan worden. Doorgaans krijgt het park tegen de anderhalf miljoen bezoekers per jaar, vanuit de hele wereld, met tienduizenden tijdens de paasdagen.