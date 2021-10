Reuters: ACM eist aanpassingen App Store Apple in Nederland

Techbedrijf Apple lijkt in Nederland aanpassingen te moeten doen in zijn App Store. Het Amerikaanse bedrijf zou softwareontwikkelaars verplichten om het betalingssysteem van Apple te gebruiken, waarmee het de concurrentieregels zou overtreden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou Apple daarop hebben gesommeerd wijzigingen aan te brengen, meldden bronnen aan persbureau Reuters. Een woordvoerder van de ACM kan geen uitspraken doen over de kwestie. Een rechter moet namelijk nog een beslissing nemen over de vraag of het onderzoek gepubliceerd mag worden.