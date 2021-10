Beleggers op de Amsterdamse beurs lijken het woensdag rustig aan te gaan doen na het sterke herstel een dag eerder. Ook wordt uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP. Dat rapport is een voorloper op het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. De werkgelegenheid in de grootste economie ter wereld speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve.