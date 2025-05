Orderboek advies- en ingenieursbureau Arcadis naar nieuw record

Het bedrijf zegt daarbij dat de vraag naar werkzaamheden rond water, klimaatadaptatie en energietransitie sterk bleef, met name in Noord-Amerika, Duitsland en Nederland. Ook de markten voor mobiliteitsoplossingen waren sterk in die landen. Er is volgens de beursgenoteerde onderneming uit Amsterdam wel sprake van afzwakkende infrastructuuruitgaven in het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Arcadis zegt ook interessante groeimogelijkheden te zien door aanzienlijke investeringsplannen van farmaceuten in de Verenigde Staten en overheidsinvesteringen in Duitsland en de VS.

Topman Alan Brookes stelt in een toelichting dat met het orderboek en projecten in de pijplijn de vooruitzichten voor de middellange tot lange termijn solide blijven en dat Arcadis op koers ligt om zijn strategische doelen voor 2026 te behalen. Daarbij wordt onder meer gemikt op een verbetering van de operationele winstmarge.