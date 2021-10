Frankrijk wil verschillende overeenkomsten met het Verenigd Koninkrijk herzien als dat land afspraken over visrechten, die onderdeel zijn van de handelsrelatie met de Europese Unie sinds de brexit, blijft negeren. Parijs is woedend over de weigering van Londen om vergunningen af te geven voor Franse vissers om in Britse wateren te vissen en dreigt met vergeldingsmaatregelen.