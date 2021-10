Demissionair minister van Financiën en CDA-leider Wopke Hoekstra deugt niet. Dat is het beeld dat in de media en door politici van hem wordt neergezet nu aan het licht is gekomen dat hij jarenlang aandeelhouder was van een brievenbusmaatschappij op de Britse Maagdeneilanden. Daarmee heeft hij de belasting ontweken en dat past niet voor een bewindsman die op de centjes van het Rijk moet passen.