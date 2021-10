De toenmalige vriendin van de in 2012 doodgeschoten Jan Elzinga en haar broer ontkennen dat ze iets te maken hebben met de ‘zwembadmoord’. Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee nadat de veroordeelde Willem P. is gaan praten. Maandag stonden de twee terecht tijdens een eerste inleidende zitting bij de rechtbank in Groningen.