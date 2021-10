EU en VS: WHO moet herhaling misbruik door medewerkers voorkomen

De Verenigde Staten en de Europese Unie eisen dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alles in het werk stelt herhaling van seksueel geweld door medewerkers van de organisatie, zoals in Congo, te voorkomen. „We zullen ervoor zorgen dat de toezeggingen van het leiderschap van de WHO zullen leiden tot meer verantwoordelijkheid, meer capaciteit voor actie en snelle verandering”, staat in een gezamenlijke verklaring. Die werd ook ondertekend door Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.