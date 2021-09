De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn positief over de experimenten die afgelopen weekeinde in enkele gemeenten werden gehouden met polsbandjes, waarmee mensen na eenmalige vertoning van een coronatoegangsbewijs (CTB) toegang konden krijgen tot de horeca. Het kabinet ziet er ook wel wat in, maar wil dan wel regels opstellen zodat een dergelijk systeem overal hetzelfde werkt en ook te handhaven is.