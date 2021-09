De vakbond BOA ACP vindt het extra geld dat er komt uit de rijksbegroting een goede stap. Voorzitter Richard Gerrits hoopt wel snel te horen om welk bedrag het precies gaat. „Dit is een goede stap, wij hadden ook om meer geld gevraagd. Maar we willen nu wel graag concrete bedragen weten. Er gaat 200 miljoen euro naar veiligheid, maar wat is de verdeelsleutel? Hoeveel krijgen de boa’s daarvan?”