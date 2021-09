EU verdeeld over aanpak handelsoverleg met VS

De Europese Commissie is in gesprek met de lidstaten over de „beste aanpak” van de (handels)relatie met de Verenigde Staten, zegt een woordvoerder. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie heeft nog geen besluit genomen over deelname aan een handelstop volgende week in het Amerikaanse Pittsburgh. Volgens EU-bronnen is de commissie, net als de lidstaten, onderling verdeeld over de te volgen strategie, nu president Joe Biden zonder overleg met de EU een defensiepact met Australië en het Verenigd Koninkrijk heeft gesloten.