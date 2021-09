Het OM eist een gevangenisstraf van vier jaar tegen de 23-jarige Amsterdammer Oualid S. die wordt verdacht van de gewapende overval op stylist Fred van Leer. Een nachtmerrie voor Van Leer, noemde de officier van justitie het woensdag in de rechtbank in Rotterdam. „Twee mannen die het gemunt hebben op jouw goederen en zonder blikken of blozen een wapen trekken.”