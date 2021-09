PvdA en GL: dividendmiljard en opbrengst CO2-taks naar huishoudens

Als het aan de PvdA en GroenLinks ligt, gaat de 1 miljard euro die het kabinet opzijzet voor het bedrijfsleven, naar huishoudens. Dit bedrag, oorspronkelijk onderdeel van het geld dat is gereserveerd voor de afschaffing van de dividendbelasting, moet in plaats daarvan worden gestoken in lastenverlichting voor gezinnen, vinden de partijen. Daarnaast moet de opbrengst van een hogere winstbelasting voor grote bedrijven naar huishoudens.